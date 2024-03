La cantante racconta un amore malato fatto di minacce | gelosia e ricatti

(Di giovedì 7 marzo 2024) «Sì. Anche io ci sono passata». Inizia così il racconto di Levante su una parte della sua vita tenuta nascosta per tanto tempo. In una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair, hato di aver vissuto un. Svelando i, lae ledell’ex. La magica estate di Levante, in tour per l’Italia. Con più carica di prima X ...

Alessandra Amoroso ha racconta to la sua verità a distanza di un anno dalle polemiche per l'autografo negato L'articolo Alessandra Amoroso e “l’autografo ... (novella2000)

BigMama: «Noi donne in lotta contro l'hip hop maschilista. I fischi a Geolier Schifosi»: Brani ricchi di ”musica, di pioggia, tuoni e lampi” per dirla come canta in Dea, parola che Marianna Mammone ... diversi tra di loro, in cui il racconto della vita vissuta passa anche dall'ironia, la ...leggo

BigMama esce con Sangue, album travolgente che racconta la vita: Unica e travolgente BigMama è arrivata a Sanremo con "La rabbia non ti basta" facendosi apprezzare per carattere, potenza e vitalità ora esce il suo album ...ilmessaggero

In anteprima il video "Cantastorie" il singolo di Marco Achtner: Milano, 7 mar. (askanews) - Si intitola "Cantastorie" il nuovo singolo di Marco Achtner con il featuring di Iosonogluls giovane cantante e autrice già nota al grande pubblico per aver partecipato ad X ...libero