La Bce taglia le stime di crescita nell’Eurozona | “Calerà anche inflazione | tassi restano invariati”

(Di giovedì 7 marzo 2024) Secondo la Bce il Pil nell'Eurozona quest'anno crescerà solo dello 0,6%, rispetto allo 0,8% che si prevedeva invece lo scorso dicembre. In discesa, però,l': per quanto riguarda idi interesse, invece, resteranno ancora per un po' invariati.

La Bce ha taglia to la stima sull'inflazione per l'area euro rispetto alle previsioni di dicembre. Secondo le nuove stime , l'inflazione segnerà 2,3% nel 2024 ... (quotidiano)

Il complesso degli ex Salesiani all'asta, da Castellammare petizione per salvarlo: "Evitiamo finisca in mano ai clan": Oggi si chiama “Vesuvio In” da quando fu acquistato da una fondazione con il progetto di farne un campus di formazione per giovani archeologi. Era il 2007 e nel piano, mai veramente realizzato. In ...napoli.repubblica

Bce lascia invariati i tassi di interesse: Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce) ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento per il costo del denaro in ...lapresse

Borsa: l'Europa sale dopo la Bce, calano i titoli di Stato: (ANSA) - MILANO, 07 MAR - Le Borse europee sono in lieve rialzo dopo la decisione della Bce di lasciare i tassi fermi. In calo i rendimenti dei titoli di Stato. Sul fronte valutario l'euro scende a ...altoadige