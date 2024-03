La Bce lascia ancora invariati i tassi | l’inflazione frena più delle attese Lagarde | «Non abbiamo discusso di futuri tagli»

(Di giovedì 7 marzo 2024) Per la quarta volta, dopo dieci rialzi consecutivi dal luglio 2022, il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha deciso di teneredi interesse, fermi ormai da settembre al 4,50% sui rifinanziamenti principali, al 4% sui depositi, e al 4,75% sui prestiti marginali. La politica monetaria restrittiva della Bce, in risposta alla forte spinta inflazionistica in Europa, sta riuscendo nel suo obiettivo di contenere l’aumento dei prezzi ma la prudenza del direttivo allontanaper un po’ la decisione sulo del costo del denaro. «Riteniamo», si legge nella nota che accompagna la decisione, «che idi interesse di riferimento della Bce si collochino su livelli che, mantenuti per un periodo sufficientemente lungo, forniranno un contributo sostanziale». La notizia ...

