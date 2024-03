Kim Kardashian nuda sotto la pelliccia | ma l’accessorio shock sono gli occhiali

(Di giovedì 7 marzo 2024) Alla fashion week di Parigi si ritrovano star da ogni dove. Le più famose, le più amate, le più ricche: tutte vogliono un invito per le sfilate della settimana della moda più attesa. Tra tanta concorrenza, è difficile farsi notare: loro ci provano con look audaci e proposte insolite. Ma quando arriva Kim, c’è poco da fare: tutti i flashper lei. Diva a Parigi A ottobre 2023 alla PFWQuella appena conclusasi a Parigi è stata una fashion week insolitamente priva delle donne del clan-Jenner. Non siviste né Kylie Jenner né Kendall Jenner, solitamente habitué. Quando tutto sembrava perduto, ecco che è arrivata la star più brillante dell’intera famiglia: Kim. Da un decennio l’imprenditrice è solita fare toccate e fughe in Francia per la settimana della moda. I suoi ...

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a lookdavip.tgcom24©

