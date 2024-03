Kate Middleton | William rompe il silenzio | cosa sta succedendo davvero

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Da quando è stata fotografata in auto con la madre non lontano dalla sua residenza a Windsor,non smette di essere al centro delle teorie complottiste più assurde. L'ultima volta che la principessa del Galles si è fatta vedere in pubblico risale allo scorso Natale. Poi, dopo l'operazione all'addome del 16 gennaio, più nulla. Kensington Palace ha fatto sapere solo che le sue condizioni di salute sono buone e che il periodo di convalescenza non terminerà prima di Pasqua. Ecco perché il primo scatto rubato ha scatenato le ipotesi più bizzarre. C'è chi dice si tratti della sorella Pippa e non di lei e chi addirittura pensa possa essere una foto creata con l'intelligenza artificiale. Ma non solo. Secondo qualcuno, dietro la sua assenza dalla scena pubblica potrebbe esserci anche una crisi col marito. Ma a smentire ...