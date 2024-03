Kate Middleton | la prima foto fa il giro del mondo | “È una sosia” i sudditi non se la bevono | ecco cosa hanno notato

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 7 marzo 2024) Dopo settimane di assenza dalla scena pubblicatorna a farsi vedere ma lanon convince: è una? Da quando, alla fine dello scorso gennaio, era stata annunciata l’operazione all’addome di, la Principessa del Galles era completamente uscita di scena, invocando la più serrata privacy intorno alle sue condizioni di salute.– cityrumors.itTutto ciò che è saputo da allora è stato opportunamente filtrato da Kensington Palace, che ha reso note soltanto due informazioni: lafu che la Principessa sarebbe stata ricoverata per circa 15 giorni in ospedale, la seconda che il ritorno diera previsto “dopo la Pasqua”. Se in un primo momento queste notizie erano bastate a ...