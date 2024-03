Karate Kid | Ming-Na Wen si unisce al cast del film

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 7 marzo 2024) Neldel nuovodiKid ci sarà anche-Na Wen, famosa per aver preso parte alla serie tv di Star Wars The Book of Boba Fett e alla seconda stagione di The Hacks. Ancora i dettagli sul suo personaggio sono avvolti nel mistero. La produzione non ha ancora svelato la trama del progetto, sappiamo solo che gli eventi si svolgeranno nell’area dell’East Coast e protagonista sarà un teenager cinese che trova forza e una direzione grazie alle arti marziali e all’aiuto di un mentore. Gli attori confermati oltre a-Na Wen sono Ben Wang, la giovane star di American Born Chinese, nel ruolo del protagonista, Jackie Chan, Ralph Macchio, Joshua Jackson e Sadie Stanley.Kid, fonte: Sony Pictures Entertainment ItaliaIl lungometraggio uscirà nelle sale il 13 dicembre 2024. ...