Juventus | infortunio per Alcaraz | esito e tempi di recupero

(Di giovedì 7 marzo 2024) Pessime notizie in casain vista della partita contro l’Atalanta: unha messo fuori causa Carlos. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce della sconfitta in campionato contro il Napoli e in generale le ultime prestazioni non sono state all’altezza. L’argentino è in grado di regalare nuove soluzioni al centrocampo bianconero, soprattutto corsa e tiri pericolosi. L’rischia di condizionare la seconda parte della stagione. Il comunicato della“Carlosdurante l’allenamento del 6 marzo ha accusato un problema muscolare alla coscia destra. Questa mattina è stato sottoposto presso il JMedical ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione a carico del muscolo bicipite femorale. Tra 10 -15 giorni sarà rivalutato per definire ...

Napoli-Juventus si prepara a entrare nel vivo: gli ultimi aggiornamenti in vista della supersfida della 27^ giornata di Serie A in programma al Maradona ... (serieanews)

Tegola in casa Napoli contro la Juventus. C’è un infortunio occorso ad Amir Rrahmani , che è costretto a uscire al minuto 65 per un problema all’inguine. Il ... (sportface)

Si ferma anche Carlos Alcaraz in casa Juventus . L’ultimo arrivato in bianconero “durante l’allenamento del 6 marzo ha accusato un problema muscolare alla ... (sportface)

TJ - Allenamento terminato. Lesione a carico del muscolo bicipite femorale per Alcaraz. McKennie parzialmente in gruppo: 13:21 - infortunio PER ALCARAZ - La Juventus ha teminato la seduta di allenamento pochi minuti fa. McKennie ha svolto una parte del lavoro con la squadra. Perin e Rabiot, invece, ...tuttojuve

Juve, Alcaraz infortunato: lesione al bicipite femorale, cosa è successo: Brutte notizie in casa Juventus. Massimiliano Allegri perde un'altra pedina a centrocampo: si tratta di Alcaraz. Questa la nota del club bianconero: " Carlos Alcaraz durante l’allenamento del 6 marzo ...tuttosport

Inter, Inzaghi può sorridere: Calhanoglu è tornato in gruppo. Le ultime verso Bologna: Tutto procede come da programmi, Hakan Calhanoglu è tornato a lavorare in gruppo e sabato sarà regolarmente a disposizione di Simone Inzaghi per la delicata trasferta.calciomercato