Sembrava essere diventato un sortilegio. Da quando Max Allegri era arrivato a una sola vittoria dai 1000 punti in serie A, la Juve si era bloccata:... (calciomercato)

Il responsabile a SostenibileOggi.it: “Progetto sportivo ad alto impatto sociale” Sette anni fa la Juventus ha “adottato” l’associazione Pinerolo FD per ... (sbircialanotizia)

Juventus, è vero che con il tridente si segna di più: Se passasse al tridente, la Juve di Allegri farebbe più gol A rigor di campionato, la prima risposta alla domanda provocata dal gol di Chiesa contro il Napoli,.calciomercato

Paolo Montero ordina ai ragazzi della Juventus Primavera di non restituire il pallone e fanno gol: è polemica – Video: Fa discutere il gesto di Paolo Montero, ex difensore bianconero e oggi allenatore della Juventus Primavera: durante l’ultimo match contro il Sassuolo, giocato lunedì 4 marzo, ha ordinato ai suoi giova ...ilfattoquotidiano

TMW - L'ex Juve Ihattaren fallisce anche allo Slavia Praga: Vera e propria "meteora" alla Juventus, club nel quale non ha mai giocato, così come, del resto, in prestito dai bianconeri a Sampdoria ed Ajax, Mohamed Ihattaren, ...tuttojuve