Juventus | chi è Diomande | il gioiello dello Sporting Lisbona che può essere il dopo Bremer

La Juventus continua a muoversi sul calciomercato con la strategia di puntare sui giovani calciatori in grado di rappresentare il futuro del club. L’ultima ... (calcioweb.eu)

Se Napoli e Lazio dovessero uscire agli ottavi di questa edizione della Champions, la Juventus sarebbe qualificata al Mondiale per Club 2025 . Lo ha reso noto ... (teleclubitalia)

Oppini: "Allegri l'unico che può stare oggi sulla panchina della Juventus": Perché la Juve non è ancora strutturata come prima. Avere dei big con esperienza dà una mano, ma in questa Juve chi ha l'esperienza Allegri oggi è anche la dirigenza della Juve nello spogliatoio.tuttojuve

Brambati: "Elkann ed Exor stufi di mettere soldi per la Juventus": A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati. Juve, ci sono divergenze sul futuro. Si deve continuare con Allegri "Io credo che la ...tuttojuve

Viola Calligaris: «La Juventus Women era nel mio destino. Futuro Non so, ma a Torino sono felice» – ESCLUSIVA: Chi è la compagna più divertente ... Ci proveremo fino in fondo. Il motto della Juve è ‘fino alla fine’. Chiaramente daremo il massimo. Poi giochiamo altre due volte contro la Roma. Quindi abbiamo ...juventusnews24