Juventus | altro infortunio | lesione muscolare per Alcaraz

(Di giovedì 7 marzo 2024) Si ferma anche Carlosin casa. L’ultimo arrivato in bianconero “durante l’allenamento del 6 marzo ha accusato un problemaalla coscia destra. Questa mattina è stato sottoposto presso il JMedical ad esami diagnostici che hanno evidenziato unaa carico del muscolo bicipite femorale. Tra 10 -15 giorni sarà rivalutato per definire con esattezza i tempi di recupero”, si legge nella nota del club bianconero. SportFace.

Alvaro Morata , l’uomo più atteso dai tifosi dell’Atletico Madrid. Contatti stretti in estate per un eventuale passaggio all’Inter, poi lo spagnolo ha ripreso ... (inter-news)

Nel parallelo fra Inter e Juventus, Longhi evidenzia come un problema dei bianconeri sia dato dal fatto che i difensori non partecipano alla manovra. Mentre ... (inter-news)

Longo: "Giuntoli prepara il doppio colpo a zero: le offerte per Felipe Anderson e Kelly": Nel suo editoriale per Calciomercato.com, Daniele Longo ha parlato delle possibili mosse di Giuntoli sul mercato: "La Lazio non ha gettato la spugna e spera in un colpo di coda, la ...tuttojuve

Rabiot, il futuro è un incognita. E la Juve studia il doppio piano, per tenerlo... e per sostituirlo: Il francese vuole aspettare dopo l'Europeo. I bianconeri pensano a un biennale e guardano anche altrove. Da Merino a Ferguson ...gazzetta

Orario Juve Atalanta: quando si gioca il big match dello Stadium: Juventus Women25 minuti fa Mauro Munno Juventus Women, svelato il vero motivo del rinnovo (poi stracciato) di Montemurro Juventus Women, svelato il vero motivo del rinnovo (poi stracciato) di ...juventusnews24