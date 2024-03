Juve | infortunio Alcaraz | le condizioni e i tempi di recupero

(Di giovedì 7 marzo 2024) Lefisiche di Carlos, centrocampista argentino dellantus, dopo l’. I dettagli Lantus, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato l’di Carlos. COMUNICATO – «Carlosdurante l’allenamento dl 6 marzo ha accusato un problema muscolare alla coscia destra. Questa mattina è stato sottoposto presso il JMedical ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione a carico del muscolo bicipite femorale. Tra 10 -15 giorni sarà rivalutato per definire con esattezza idi». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUS NEWS 24

Tegola in casa Napoli contro la Juventus. C’è un infortunio occorso ad Amir Rrahmani , che è costretto a uscire al minuto 65 per un problema all’inguine. Il ... (sportface)

Si ferma anche Carlos Alcaraz in casa Juventus . L’ultimo arrivato in bianconero “durante l’allenamento del 6 marzo ha accusato un problema muscolare alla ... (sportface)

TJ - Allenamento terminato. Lesione a carico del muscolo bicipite femorale per Alcaraz. McKennie parzialmente in gruppo: 13:21 - infortunio PER ALCARAZ - La Juventus ha teminato la seduta di allenamento pochi minuti fa. McKennie ha svolto una parte del lavoro con la squadra. Perin e Rabiot, invece, hanno lavorato ancora ...tuttojuve

Juve, Alcaraz infortunato: lesione al bicipite femorale, cosa è successo: Brutte notizie in casa Juventus. Massimiliano Allegri perde un'altra pedina a centrocampo: si tratta di Alcaraz. Questa la nota del club bianconero: " Carlos Alcaraz durante l’allenamento del 6 marzo ...tuttosport

Torino, Juric: “C’è voglia di non prendere gol, squalifica generosa. E su Napoli…”: Il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida di campionato contro il Napoli di Calzona.calciostyle