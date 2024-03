Juve Diomande | il piano di Giuntoli per il centrale dello Sporting

(Di giovedì 7 marzo 2024) Lahanno messo nel mirino il giganteCP, Ousmane Diomandé, titolare nella gara contro l’Atalanta Lahanno messo nel mirino il giganteCP, Ousmane Diomandé, titolare nella gara contro l’Atalanta. Si tratta di un gigante, alto 190 centimetri, che ha nella potenza e nello stacco aereo due delle qualità migliori. Sa districarsi sia a destra che a sinistra ma è mancino. Amorim lo utilizza comea sinistra nella difesa a tre. Il suo valore di mercato è schizzato a 40 milioni, ma la carta dellaè Kaio Jorge. La punta potrebbe quindi essere inserita nella trattativa andando a mitigare in maniera significativa l’esborso per le casse bianconere. Lo ...

