Juric | «Generosa la mia squalifica | devo imparare a gestire questi momenti»

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il tecnico del Torino Ivanin conferenza stampa prima del match contro il Napoli di domani sera. Sono 13 clean sheet: in questo momento, la aiuta fare affidamento sul reparto difensivo? «E’ tutta la squadra che lavora bene, abbiamo una voglia incredibile e lo spirito di non prendere gol. Contro la Fiorentina si è visto tre giocatori insieme uscire sul tiro. Questa è la base per vincere le partite» Che Napoli ha visto? «Li ho visti meglio, lavorano su concetti che conoscevano. Sarà dura, gli episodi saranno determinanti» Come stanno Tameze e Vojvoda? «Per Tameze ci vuole ancora tempo, Vojvoda rientra ed è completamente recuperato» Dovesse fare cambi in mezzo al campo, chi potrebbe mettere? «Abbiamo Vlasic che eventualmente può farlo, poi Vojvoda ha fatto una partita in Nazionale in mezzo al campo. E poi stiamo provando molto Savva: non è pronto, ma ci può dare ...