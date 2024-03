(Di giovedì 7 marzo 2024) Luci e ombre in chiave azzurra aldidell’ultimo weekend, in attesa di affrontare sempre nel mese di marzo altri tre eventi del World Tour di(1Prix e 2). Entra nel vivo dunque la volata finale verso i Campionati Mondiali di Abu Dhabi e soprattutto verso i Giochidi Parigi 2024, con il periodo di qualificazione a cinque cerchi che volgerà al termine il 23 giugno. Le proiezioni aggiornate delle classifiche vedono l’al momentoin 10di peso individuali e di conseguenza parteciperebbe anche al Team Event olimpico. Pass ormai sostanzialmente in cassaforte per Assunta Scutto nei 48 kg, Odette Giuffrida nei 52 kg, ...

Judo, i ranking olimpici aggiornati dopo il Grand Slam di Tashkent: Italia virtualmente qualificata in 10 categorie: Luci e ombre in chiave azzurra al Grand Slam di Tashkent dell'ultimo weekend, in attesa di affrontare sempre nel mese di marzo altri tre eventi del World Tour di Judo (1 Grand Prix e 2 Slam). Entra ne ...oasport

Taekwondo, Matonti e D’Angelo le carte azzurre al Preolimpico di Sofia. Ultima chance verso Parigi 2024: Archiviata a fine 2023 la prima fase delle qualificazioni, che ha assegnato ben 48 quote tramite ranking, è arrivato il momento decisivo nel taekwondo per chi sogna ancora di raggiungere i Giochi Olim ...oasport

Olympic ranking boxing tournament: Armenia’s Davit Chaloyan loses in opening fight: Armenia’s Davit Chaloyan was defeated in his opening bout in the +92kg category at the Olympic ranking boxing tournament being held in Italy. His opponent was Alexis Barriere (Canada), who won 4-1.sport.news.am