(Di giovedì 7 marzo 2024) Lae l'Italia sono unite dall'amore per l'arte e dal «desiderio di libertà»: lo ha affermato il presidente russo Vladimirincontrando a Sochi un...

Jorit, chi è lo street artist abbracciato da Putin al forum internazionale della gioventù: quel murale a Mariupol: Jorit, oppure Jorit Agoch, al secolo Ciro Cerullo. Classe 1990, originario di Quarto, nella città metropolitana di Napoli. «Un artista italiano, specializzato in arte urbana», si legge nella bio del ...ilmessaggero

Jorit, l'abbraccio con Putin: «Io in Russia per dimostrare che sei umano e contrastare la propaganda occidentale»: Jorit, oppure Jorit Agoch, al secolo Ciro Cerullo. Classe 1990, originario di Quarto, nella città metropolitana di Napoli. «Un artista italiano, specializzato in arte urbana», si legge nella bio del ...leggo

Jorit, Putin incontra lo street artist italiano: «Russia e Italia unite da arte e desiderio di libertà»: La Russia e l'Italia sono unite dall'amore per l'arte e dal «desiderio di libertà»: lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin incontrando a Sochi un ...leggo