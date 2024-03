Jorit in Russia | il selfie con Putin «per mostrare all’Italia che è umano come tutti noi» e per «smontare la propaganda occidentale» – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 7 marzo 2024) Ancora un messaggio di vicinanza, ancora una sviolinata al Bel Paese, nonostante da due anni ormai i due Paesi siano sui due fronti opposti della guerra in Ucraina. È la seconda volta in due settimane che Vladimir, rispondendo alla domanda di cittadini italiani, si prodiga in complimenti alla nostra storia, alla nostra cultura. E ai legami con la. Era successo il 20 febbraio all’Istituto di studi internazionali di Mosca. In quella occasione Irene Cecchini, 22enne di Lodi, rivolse una domanda in russo al presidente che non si fece scappare l’occasione per sottolinearein passato sia stato accolto con benevolenza durante i suoi viaggi in Italia. «Mi sono sempre sentito a casa, questo è certo», chiosava. E così quasi due settimane dopo la scena si è ripetuta simile a Sochi, al Forum ...