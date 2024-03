Jorit | dall’abbraccio di De Luca al selfie con Putin | interrogazione di FdI sui fondi della Regione Campania

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 7 marzo 2024) Lo street artist napoletano Ciro Cerullo, in arte, ha fatto di tutto per farsi notare tra gli oltre 20mila partecipanti provenienti da 190 Paesi al Forum InternazionaleGioventù a Sochi, e con la foto con tanto di didascalia fantozziana («quanto è umano lei…») c’è riuscito. Ma non è sull’abbraccio tra il graffitaro partenopeo e il leader russo che vogliamo tornare. Quanto semmai sul “legame” tutt’altro che recente tra la, tra l’artista di strada e le associazioni e amministrazioni di sinistra che fin qui l’hanno lanciato e coccolato., ilcondiventa un caso politico E allora, come abbiamo già scritto nelle scorse ore, «primo tra i suoi ammiratori era l’ex sindaco Luigi de Magistris che gli ha ...