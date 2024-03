Jorit | chi è lo street artist italiano che ha elogiato e abbracciato Putin

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 7 marzo 2024) Stanno facendo discutere le parole dellorivolte al presidente russo Vladimirdurante il Forum della Gioventù di Sochi, al quale ha partecipato insieme a Ornella Muti e alla figlia Naike Rivelli. "Sono qui per mostrare all'Italia che sei un essere umano e per contrastare la propaganda occidentale", ha detto l'a, chiedendo una foto con. "La Russia e l'Italia sono unite dall'amore per l'arte e dal desiderio di libertà", ha risposto. Si tratta della seconda volta in circa due settimane chesottolinea la vicinanza tra i due Paesi, come ha fatto il 20 febbraio scorso in una conversazione durante un forum a Mosca con la studentessa Irene Cecchini.