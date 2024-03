Jorit abbraccia Putin al festival della Gioventù in Russia | «Possiamo fare una foto?»

(Di giovedì 7 marzo 2024) Unache ha fatto il giro del mondo in poche ore.- pseudonimo di Ciro Cerullo -Vladimir, numero uno russo. L'incontro durante il...

Una foto che ha fatto il giro del mondo in poche ore. Jorit - pseudonimo di Ciro Cerullo - abbraccia Vladimir Putin , numero uno russo. L'incontro durante ... (ilmattino)

Foto di Jorit con Putin, le reazioni: “utile idiota”, “propagandista”, “mercenario”...: Sdegno bipartisan per la foto dello street artist Jorit con Putin. Tanti lo invitano a trasferirsi in Russia, o a saggiare l’umanità di Putin provando a dipingere un murale con la Politkovskaja a Mosc ...finestresullarte.info

Mosca, Jorit da Putin: “Voglio mostrare che sei umano”. Ed è bufera. Tajani: “Propaganda in stile kgb”. Polemica anche a Firenze: Vladimir Putin vuol fare l'amico con l'Italia. Per la seconda volta in un paio di settimane Vladimir Putin prova a lanciare un segnale di distensione. Il 20 febbraio lo aveva fatto attraverso la stude ...firenzepost

Chi è lo street artist italiano Jorit, che ha abbracciato Putin a Sochi: Chi è lo street artist italiano Jorit, famoso per gli enormi murales, che ha abbracciato Vladimir Putin a Sochi.lettera43