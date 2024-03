John Cena | “Nei giorni di WM 40 sarei libero vedremo”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 7 marzo 2024)non ha certo bisogno di presentazioni avendo segnato la storia della WWE degli ultimi 20 anni. L’ormai sempre più vicina WrestleMania segnerà l’edizione numero 40 per lo “Showcase Of Immortals” e c’è grande attesa di capire cosa accadrà. Chiaramente, una eventuale presenza del leader della C-Nation sarebbe significativa vista la portata dell’evento. Al momento non ci sono certezze, ma il 16 volte campione del mondo ha lanciato un segnale, parlando anche della possibilità di un confronto con The Rock. “Sono…” Ospite del “Tonight Show” con Jimmy Fallon,ha fornito importanti aggiornamenti sul suo status in vista di WM 40. Ecco le sue parole: “So bene dove e quando avrà luogo WrestleMania. Il 6 Aprile sono. Così tanto per dire il pubblico ...