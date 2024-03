Jimmy Roty | a quasi 90 anni incide un nuovo cd per celebrare i 50 anni di carriera

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 7 marzo 2024) Lodi, 7 marzo 2024 –in arte, cioè il musicistaGino Rotigliano, compirà novant'il 14 settembre 2024. Figura nella "Biografia della Musica Italiana" come uno dei maggiori interpreti della canzone "Piove" di Domenico Modugno. Le primavere di questo artista sono state tutte vissute per le sette note e ancora oggi, la musica è un toccasana per non sentire affatto l'età. Recentemente l'artista ha registrato un CD, con la stessa calda voce di sempre, in occasione del cinquantenario della suae un omaggio dedicato ai suoi colleghi ed amici, tra i quali, Umberto Bindi, Luigi Tenco, Bruno Martino, Nicola Arigliano ecc. Un lavoro intitolato " Amici, io ve le canto così". Cantante e strumentista, l'uomo è stato interprete di tanti successi, incisi su altrettanti ...