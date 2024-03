Jacobelli | “Calzona sta facendo benissimo a Napoli”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 7 marzo 2024) Xavier, è intervenuto a Radio Crc durante Si Gonfia la Rete. Di seguito le sue dichiarazioni: “Preferisco sottolineare il valore del nostro calcio nonostante la prestazione della Lazio contro il Bayern, ma in questo caso la squadra italiana ha pagati anche la programmazione.a me piace, in questo momento stae sappiamo bene quale sia la fatica del doppio incarico, ma ciò nonostante questo signore ha dimostrato di prendere in mano la soluzione. sta “rispallettizzando” ilcon saggezza ed umiltà.ha dato nuova identità e anima al, agli occhi di un osservatore esterno ilaveva colpito per la gioia, l’entusiasmo dei giocatori e cominciare a trovarli è già un buon punto di partenza”. “Il ...