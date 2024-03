Italia-Turkmenistan | nuovo collegamento tra Malpensa e Ashgabast

(Di giovedì 7 marzo 2024)(Varese) - Taglio del nastro ieri pomeriggio all’aeroporto diper celebrare l’arrivo dell’ultimodi lungo raggio appena introdotto: il primo storico volo di linea passeggeri tra l’e il, che sarà effettuato al momento una volta alla settimana. Dallo scalo della brughiera, che continua il trend di crescita, per la capitalesi partirà ogni mercoledì alle 19.20 con arrivo alle 5.05 del giorno successivo, da Ashgabat asempre di mercoledì con partenza alle 15.20 e atterraggio alle 17.20, dal 10 aprile sarà attivato un secondo volo. Ilconferma la grande crescita della connettività tra l’aeroporto die l’Asia. Nella prossima ...

Judo, i ranking olimpici aggiornati dopo il Grand Slam di Tashkent: Italia virtualmente qualificata in 10 categorie: Luci e ombre in chiave azzurra al Grand Slam di Tashkent dell'ultimo weekend, in attesa di affrontare sempre nel mese di marzo altri tre eventi del World Tour di judo (1 Grand Prix e 2 Slam). Entra ne ...oasport

