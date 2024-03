(Di giovedì 7 marzo 2024) Ha la meglio la resistenza di Palazzo Chigi e Quirinale sulla nomina di Benny Kashriel, di fatto leader dei coloni in Cisgiordania. Si va verso la nomina di Yoni Peled

Israele : 12% impiegati Unrwa con Hamas. 17.45 Il 12% dei 13mila impiegati dell' Unrwa "sono affiliati a Hamas o alla Jihad islamica palestinese". Lo ha rivelato in un incontro con i giornalisti il ... (Leggi)

Strage a Gaza : Israele nega responsabilità - mentre Meloni chiede spiegazioni. Nella guerra sulla Striscia di Gaza persino un tentativo di portare aiuti umanitari ai civili ridotti in miseria può trasformarsi in un massacro orribile. ... (Leggi)

Israele richiama ambasciatore all’Onu e accusa : “450 impiegati palestinesi dell’Unrwa sono di Hamas”. Il governo israeliano ha richiama to il suo ambasciatore all'Onu, accusa ndo l'organizzazione di "silenzio" sulle violenze sessuali attribuite ad Hamas durante ... (Leggi)

Israele si piega all'Italia. Cambia il nuovo ambasciatore, scelto un profilo moderato: Ha la meglio la resistenza di Palazzo Chigi e Quirinale sulla nomina di Benny Kashriel, di fatto leader dei coloni in Cisgiordania. Si va verso la nomina di ...huffingtonpost

MACCABI-FIORENTINA, UNA PARTITA “AD ALTISSIMO RISCHIO”: DOMANI CONTROLLI “AEROPORTUALI”: Manca sempre meno all’andata degli ottavi di finale di Conference League. La Fiorentina di mister Vincenzo Italiano è pronta ad affrontare il Maccabi Haifa e non lo farà ad ...firenzeviola

PARAMATTI, Vi spiego la situazione in Israele. Il Maccabi…: Lorenzo Paramatti, ex tra le altre di Siena, Gubbio e Rimini, e unico giocatore italiano ad aver militato recentemente in Israele al Maccabi Petah Tiqwa, ha realizzato una lunga intervista al Corriere ...firenzeviola