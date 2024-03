(Di giovedì 7 marzo 2024) Il governo dihato ladi Benny, ex sindaco dell'insediamento di Maale Adumim (est di Gerusalemme), come prossimo"dopo il rifiuto del governo italiano". Lo riporta il quotidiano israeliano Ynet aggiungendo che a questo punto lo Stato ebraico potrebbe inviare in Italia Yoni Peled, candidato inizialmente per la sede di Budapest.a sua volta potrebbe essere il prossimoisraeliano proprio in Ungheria.

Il ministro israeliano degli Esteri, Israel Katz, afferma di aver richiamato l'ambasciatore di Tel Aviv presso le Nazioni Unite per consultazioni accusando ... (iltempo)

Israele ha richiamato in patria il suo ambasciatore all’ONU in seguito a quello che ha denunciato essere il “silenzio” dell’organizzazione sulle violenze ... (velvetmag)

Il governo di Israele ha ritira to la nomina di Benny Kashriel , ex sindaco dell’insediamento di Maale Adumim (est di Gerusalemme), come prossimo ambasciatore a ... (ilfattoquotidiano)

'Israele ritira la nomina di Kashriel ambasciatore a Roma': Il governo di Israele ha ritirato la nomina di Benny Kashriel, ex sindaco dell'insediamento di Maale Adumim (est di Gerusalemme), come prossimo ambasciatore a Roma "dopo il rifiuto del governo italian ...quotidiano

Il Cile esclude Israele dal Salone dell’aeronautica: Il governo cileno ha ritirato l’invito a Tel Aviv a partecipare alla Fiera Internazionale dell’Aria (Fidae) che si terrà ad aprile. Il ministero della ...pressenza

Israele ritira la nomina di Kashriel ad ambasciatore a Roma: Il governo di Israele ha ritirato la nomina di Benny Kashriel, ex sindaco dell'insediamento di Maale Adumim (est di Gerusalemme), come prossimo ambasciatore a Roma "dopo il rifiuto del governo ...ansa