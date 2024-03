Israele ritira la nomina | cosa succede all' ambasciata in Italia

(Di giovedì 7 marzo 2024) La decisione di appuntare Benny Kashriel come rappresentante di Tel Aviv a Roma aveva sollevato perplessità già prima della guerra. L'uomo è stato per anni sindaco di uno dei più grandi insediamenti in Cisgiordania e capo del Consiglio dei coloni

Israele ha richiamato in patria il suo ambasciatore all'ONU in seguito a quello che ha denunciato essere il "silenzio" dell'organizzazione sulle violenze

Il governo di Israele ha ritirato la nomina di Benny Kashriel, ex sindaco dell'insediamento di Maale Adumim (est di Gerusalemme), come prossimo ambasciatore a Roma

Chi è Benny Kashriel, mancato ambasciatore di Israele a Roma: È stato sindaco di Ma'ale Adumim per 31 anni e ha portato la città a risultati senza precedenti e a una crescita incredibile

Il governo di Israele ha ritirato la nomina di Benny Kashriel, ex sindaco dell'insediamento di Maale Adumim (est di Gerusalemme), come prossimo ambasciatore a Roma "dopo il rifiuto del governo italiano"