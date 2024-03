Israele | Imam francese sotto scorta | “Ramadan mese di dialogo | prego per fratelli ebrei”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 7 marzo 2024) Pubblicato il 7 Marzo, 2024 (Adnkronos) – "Se siamo a favore della pace, siamo a favore degli". E quale momento migliore per dimostrarlo se non il, "di pace, di carità, di perdono e di". Così l'Hassen Chalghoumi, fondatore della conferenza deglifrancesi, risponde tramite Adnkronos a chi lo accusa di essere "l'degli". Il religioso tunisino naturalizzato, che da 17 anni vive, si dice convinto che "non bisogna avere paura a parlare di pace". E nemmeno a definire "glinostri, nostri cugini, sono i figli di Isacco". Cita poi un "proverbio dell'Islam che afferma che se una persona non ti ...