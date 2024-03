Investe un uomo a Francoforte e scappa | ricercato in tutta Europa | trovato e arrestato a Rho

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 7 marzo 2024) Milano, 7 marzo 2024 – L'investimento di unnell'area esterna del centro espositivo disul Meno. Poi la fuga e l'arresto una settimana dopo in Italia, al polo espositivo di Rho Fiera. Martedì gli agenti della Squadra mobile di Milano, con la collaborazione dei colleghi dello Scip, hannoun trentaquattrenne italo-egiziano con le accuse di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. In Germania L'eradal 26 febbraio. Quel giorno, il trentaquattrenne, stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine tedesche, avrebbe travolto volontariamente uncon un'auto a noleggio in un'area esterna del mega complesso espositivo cittadino. L'investito sarebbe stato sbalzato prima sul parabrezza e poi sull'asfalto, ...