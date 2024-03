Inter | si avvicina l’accordo con lo sponsor Betsson | i dettagli

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 7 marzo 2024) L’sarebbe molto vicina a strapparecon quello che diventerà il futuro mainvale a direL’lavora su tutti i fronti, anche in quello delleizzazioni. Si rafforzano infatti le indiscrezioni circache legherà i neroazzurri al gruppo, realtà consolidata nel settore delle scommesse sportive. A differenza dell’Olanda, in Italia è assolutamente consentita la visibilità di talisulle maglie e dunque così sarà anche in casase tutto dovesse andare a buon fine. Il mainattuale, vale a dire Paramount+, verrà dunque sostituito da “.Sport”, marchio principale ad apparire sul petto della maglia per 5 ...