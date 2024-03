Inter Legends in Georgia | oggi partita! Grande accoglienza

(Di giovedì 7 marzo 2024) Ledell’sonoin, per unacon alcuni ex giocatori storici del Paese dell’Est Europa.per la delegazione nerazzurra. APPUNTAMENTO DI PRESTIGIO –alle 16 ora italiana (le 19 in) lediForever giocheranno un’amichevole contro Geo 11, una selezione di ex calciatori della. Lo faranno all’Adjarabet Arena di Batumi, dove in attesa dellac’è unaattesa. Tanti tifosi si sono presentati nella sede del match, con gliClub di Armenia, Azerbaigian, Bulgaria,e Iran protagonisti di un evento con circa cinquanta soci. ...

VIDEO – L’Inter del Triplete in Georgia: SHOW di Maicon e Materazzi: Nel pomeriggio di ieri, diverse leggende nerazzurre sono atterrate in Georgia per il match amichevole in programma questo pomeriggio a Batumi. L’ Inter Legends se la vedrà infatti quest’oggi alle ...passioneinter

Il pronostico di Renica: "Spero in un Barcellona presuntuoso! Può deciderla Osimhen in Spagna": Alessandro Renica ha parlato nel corso della quarta puntata della seconda edizione della trasmissione Legends – Ci vediamo a Napoli, prodotta dalla Media Company Nexting e da Sportface: "Avevo previst ...msn

Da Zanetti a Figo, sono tante le stelle nerazzurre che scenderanno in campo domani contro una rappresentativa locale in uno stadio sold out: Da Zanetti a Figo, sono tante le stelle nerazzurre che scenderanno in campo domani contro una rappresentativa locale in uno stadio sold out ...gazzetta