Inter | la vittoria col Genoa porta incertezze difensive da migliorare

(Di giovedì 7 marzo 2024)ha restituito una prestazione difensiva rivedibile degli uomini di Inzaghi. Senza fare tragedie, va capito e migliorato cosa non ha funzionato coi rossoblù.SOFFERTA –è stata unasofferta per gli uomini di Inzaghi. Chiariamo però una cosa: sofferta sì, ma entro certi limiti. I nerazzurri hanno subito un’occasione iniziale, tripla, per poi andare in vantaggio per 2-0. A quel punto nel secondo tempo il gioco si è slegato, c’è stata un’evidente fatica a uscire dalla propria area. Ma i pericoli effettiviti dai rossoblù sono stati relativi. Quindi, in giro si sono letti toni decisamente esagerati. Lo stesso la solidità difensiva è un fattore imnte nella stagione. E quindi va analizzato e corretto cosa ...

Milano – Una vittoria che allena a soffrire, non troppo ma quanto basta per non sentirsi eccessivamente (e dannosamente) superiori. La dodicesima consecutiva ... (sport.quotidiano)

Turnover Inter e Napoli con vista Champions: Osimhen, Lautaro, Rrahmani, Pavard: Napoli-Torino venerdì sera, Bologna-Inter sabato alle 18. Calzona e Inzaghi, oltre ad avere ben presenti gli obiettivi in campionato, dovranno gestire le energie.calciomercato

Basket, NBA: LeBron non basta ai Lakers, Golden State ferma i Bucks: Ai Lakers non bastano i 31 punti di LeBron James per evitare la sconfitta 130-120 in casa di Sacramento. Mattatore del match Nba De Aaron Fox, autore di 44 punti che spingono i Kings alla vittoria: Sa ...napolimagazine

Juventus, bivio Allegri: spazio a Milik o coppia inedita La probabile formazione anti Atalanta: Massimiliano Allegri non ha ancora scelto la coppia d'attacco per sfidare l'Atalanta: le possibili scelte per il fantacalcio La Juventus è reduce da un momento non proprio felicissimo nel campionato d ...calciodangolo