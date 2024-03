Inter in versione Virgilio | ‘Non ti curar di loro | guarda e passa’ ? TS

(Di giovedì 7 marzo 2024) L’capolista è un muro di gomma e comecon Dante non si cura dei giudizi altrui, mae passa facendo la sua strada. Una strada che oggi l’ha portata a +15 sulla seconda. CONCENTRATI ? Altro che ‘rumore dei nemici’ o ‘manette’ al vento, l’di Simone Inzaghi è un muro di gomma. E comeconsiglia a Dante nella Divina Commedia non si cura dei giudizi e delle fantomatiche illazioni altrui, mae passa senza mai girarsi indietro. E’ questa la grande forza dell’, che si avvia verso la seconda stella. In questi mesi, l’si è infatti fatta scivolare tutte le accuse e le provocazioni scaturite nei propri confronti: dai cosiddetti ‘aiutini‘ reclamati da certa stampa e dai social, passando per le varie frasi e ...

‘Ironman‘ Marcus Thuram si è arreso all’infortunio subito in Inter-Atletico Madrid, per la prima volta nel weekend Simone Inzaghi dovrà fare a meno del ... (inter-news)

‘Ironman‘ Marcus Thuram si è arreso all’infortunio subito in Inter-Atletico Madrid, per la Prima volta nel weekend Simone Inzaghi dovrà fare a meno del ... (inter-news)

E’ in corso il match di recupero della 21ª giornata del campionato di Serie A tra Sassuolo e Napoli, due squadre in difficoltà e reduci dal cambio di ... (calcioweb.eu)

La ‘ Prima Pagina IN Edicola ’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’ Inter . Di seguito, in ante Prima , i titoli ... (inter-news)

Prima Pagina IN Edicola: Inter versione Ninja. Inzaghi, condizioni per il futuro: Prima Pagina IN Edicola: Inter versione Ninja. Inzaghi, condizioni per il futuro La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Int ...informazione