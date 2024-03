Intelligenza artificiale | le professioni più ricercate con grande difficoltà

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 7 marzo 2024) In occasione dell’incontro “Il lavoro al tempo dell’”, organizzato da Unioncamere, si è fatto il punto sulla digitalizzazione in Italia, sull’uso dell’nelle aziende e sulle figure professionali più difficili da reperire. I.A., alla ricerca disti iper-competenti Nonostante alcuni progressi, risulta che meno del 10% delle imprese utilizza l’mentre il 15% ha intenzione di investire nei prossimi 3 anni in questo settore. Una delle grandi questioni irrisolte è quella delle competenze dei lavoratori nel campo digitale: sono infatti considerate difficili da trovare nel 45,6% dei casi. Secondo il Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere e Anpal, a quasi 3,5 milioni delle figure ...