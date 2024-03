INPS gli toglie la pensione dichiarandolo morto | ma é vivo

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di giovedì 7 marzo 2024) Sembra una notizia fake dato il paradosso ma é pura realtà, é la storia di un pensionato 66enne di Foggia che per ragioni ancora da chiarire é stato dichiaratosul portale dell’Ente previdenziale in data 1 dicembre 2023, ragione per cui l’si é sentita in dovere di contattare la sua banca per richiedere indietro le mensilità erogate a gennaio e febbraio oltre ad aver interrotto laper i mesi a venire. Tutto corretto, non fosse che il povero pensionato ée vegeto. Se il problema fosse rientrato scaramanticamente il pensionato avrebbe potuto anche pensare ‘ottimo mi é stata allungata la vita’, peccato che invece Nando stia passando ‘i guai’. Già perché allo stato attuale non ha ancora percepito ladi marzo e nemmeno la reversibilità della moglie venuta a mancare a ...