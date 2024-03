Ingresso libero dalla Pinacoteca di Brera al Pantheon di Roma

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 7 marzo 2024) Non solo mimose per la Giornata internazionale della Donna: per l’8 marzo il Ministero della Cultura rende omaggio all’universo femminile offrendo alle donne l’entrata gratuita in musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici gratis. Dopo il successo dell’iniziativa l’anno scorso, il ministro Gennaro Sangiuliano ha deciso riproporla anche per il 2024. Teresa Mannino, il suo monologo a Sanremo è per le donne: «Preferisco il “potere di” al “potere su”» ...