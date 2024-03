Ingresso gratuito donne in musei 8 marzo | Atzori | ok iniziativa del Ministero

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 7 marzo 2024) Caserta. Bellissimadeldella Cultura per la Giornata Internazionale della Donna. Venerdì 8, infatti, su proposta del Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, l’per lein, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici e altri luoghi della cultura statali sarà. Numerose le iniziative che sono state organizzate per sensibilizzare e riflettere sull’importanza culturale della Giornata nei vari siti che hanno aderito a questa importantee visitando il sito deldella Cultura è possibile prenderne visione. Ancora una volta il MIC si dimostra vicino a tematiche importanti come quella che ricorre l’8. La ...