(Di giovedì 7 marzo 2024) Per l’Italia, il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha una speciale importanza, perché sopravanza quelli dei principali partner: ammonta a più di 194 miliardi di euro, rispetto ai 164 della Sp... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Infrastrutture e concorrenza, i due banchi di prova per il Pnrr: Il governo ha appena completato la quarta relazione sullo stato di attuazione del Piano. Ci sono i risultati ma restano ancora numerose sfide per garantire un efficace utilizzo ...ilfoglio

Chip per l’IA, ecco il nuovo fronte della concorrenza: non solo Nvidia: NVIDIA, leader nel mercato dei microchip, si distingue nel campo dell'IA grazie a massicci investimenti in ricerca. Nonostante il successo, la competizione si intensifica con l'inferenza come nuovo ca ...agendadigitale.eu

Kaspersky: servono da 3 a 6 mesi per assegnare posizioni di cybersecurity nelle aziende europee: Inoltre, gli elevati costi di assunzione sono un ostacolo per il 52% dei dirigenti europei e la concorrenza globale ... in soluzioni e servizi innovativi per proteggere aziende, Infrastrutture ...padovanews