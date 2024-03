Infortunio Berardi | parla il medico |  «Ecco quando tornerà in campo»

(Di giovedì 7 marzo 2024) Domenico, fresco di operazione al tendine d’Achille, dovrà rimanere fuori vari mesi:la data prevista per il rientro L’operazione di Domenicoè andata molto bene e ora è necessario prima il riposo e poi un costante e progressivo recupero. Are del giocatore del Sassuolo è stato il professor Stefano Zaffagnini che ha operatoe spiega così la situazione a SassuoloNews.net. INTERVENTO – « L’intervento è andato benissimo ed è stato eseguito mediante tenoraffia termino terminale con fili riassorbibili . La lesione era lontano dal calcagno quindi c’erano due porzioni del tendine d’Achille con una parte al centro lacerata». RIENTRO – Il recupero sarà completo ecome prima ma sicuramente sarà pronto per la stagione prossima da ...

