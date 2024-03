(Di giovedì 7 marzo 2024) Milano, 7 mar. (Adnkronos) – “Lanon può essere la soluzione per rendere ancora più sicuri i lavoratorinostre aziende”. Questo il commento che arriva da Cnasull?introduzione prevista dal governo del nuovo strumento per il settorecostruzioni, che non garantisce il miglioramento del tema sicurezza sul lavoro nel Paese.“I recenti e terribili incidenti sul lavoro, che hanno richiamato l’attenzionecronache italiane sulla piagamorti nei cantieri, hanno spinto il governo ad ipotizzare unaper ledel settore; ebbene, si tratta del classico caso in cui si perseguono gli scopi giusti con lo strumento sbagliato-spiega il presidente della Cna ...

Infortuni: Cna Lombardia, ‘no patente a crediti per imprese lombarde delle costruzioni’: Milano, 7 mar. (Adnkronos) – “La patente a crediti non può essere la soluzione per rendere ancora più sicuri i lavoratori delle nostre aziende”. Questo il commento che arriva da Cna Lombardia sull’int ...ilsannioquotidiano

Infortuni in calo: serve formazione: Nelle Marche calano gli Infortuni sul lavoro (-9,9% rispetto al 2022), ma la sicurezza resta prioritaria. La Cna Ancona sottolinea l'importanza di una legge per l'accesso alla professione edile.ilrestodelcarlino

Ponte Valentino, protocollo per la mobilità green: «Tra le cause principali di Infortuni nel beneventano ci sono quelle legate agli spostamenti da e per il luogo di lavoro - ha sottolineato il presidente Cna Campania Nord Vincenzo Santo - che ...ilmattino