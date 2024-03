IndyCar | un nuovo anno scatta da St Petersburg Chi sarà il campione 2024?

(Di giovedì 7 marzo 2024) Dopo una lunga pausa invernale riprende finalmente la NTTSeries. Tutto è pronto dai muretti di St.(Florida) per il via di una nuova avventura in tutto il North America, una stagione da non perdere che vedrà come sempre il proprio momento più importante a maggio con la 108ma edizione della Indianapolis 500. Andiamo nel dettaglio a scoprire le principali novità in attesa della green flag di domenica a partire dai motori. Per la prima volta l’ibridoinfatti protagonista in, categoria che manterrà in ogni caso i propri motori da 2.2 litri sviluppati da Chevrolet o da Honda. Attenzione però ai regolamenti in questione, le normative diventerinfatti effettive dopo la Indy500 di maggio. Dallara, invece, resta l’unico fornitore di telai per quanto riguarda la categoria ...

Formula 1 e IndyCar: Weekend Motori Sky e NOW - GP Arabia Saudita e Grand Prix St. Petersburg: Formula 1 e IndyCar: Weekend Motori Sky e NOW - GP Arabia Saudita e Grand Prix St. Petersburg, In arrivo un altro weekend di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW, con il secondo appuntam ...digital-news

Come Grosjean si sta preparando per il suo nuovo inizio in IndyCar: Romain Grosjean ha sviluppato un talento per un rapido inizio di stagione durante il suo breve periodo nella IndyCar Series. Dopotutto, quattro dei suoi ...gossipitaliano

Su Sky ritorna lo spettacolo della IndyCar: domenica il GP di St. Petersburg: Questo fine settimana riparte la IndyCar Series con il GP di St. Petersburg, live su Sky Sport Uno domenica 10/3 alle 17:25. Andiamo a scoprire piloti, squadre e piste del 2024 Con i 100 giri di St. P ...sport.sky