Indian Wells | quando giocano Sinner | Sonego e gli altri azzurri

Sinner , nella peggiore delle ipotesi il premio di consolazione sarà comunque stratosferico: premi folli nel deserto californiano. I suoi aficionados non ... (ilveggente)

"Sto meglio e in allenamento ho avuto buone sensazioni", dice lo spagnolo Indian WELLS (USA) - Vincere e tenere a distanza Jannik Sinner. Carlos Alcaraz , ... (ilgiornaleditalia)

Indian Wells, Arnaldi vince il primo turno in due set: domani affornterà Alcaraz: Matteo Arnaldi ha vinto il primo turno a Indian Wells e ottiene il pass per l'incontro con Carlos Alcaraz. La sfida sembra avere delle dimensioni quasi impossibili per il classe 2001 ...ilmessaggero

Indian Wells: Italtennis tra sfide complicate, esami di spagnolo e pronostici da confermare. Il programma del day 2: Ecco il programma della seconda giornata di Indian Wells con ben sette italiani chiamati al debutto nel torneo.tennisfever

ATP Indian Wells: parte la caccia di Sinner al numero 2, sarà Kokkinakis il suo primo avversario: Jannik esordirà nella serata italiana di venerdì 8 marzo. I precedenti con l'australiano, il possibile sorpasso su Alcaraz, tutti i suoi risultati in California ...ubitennis