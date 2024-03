Indian Wells 2024 | vincono Arnaldi e Giorgi | Nadal si ritira

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024), 7 marzo– Rafanon sarà in campo ad. Dopo i sorteggi e la speranza di rivedere il campione spagnolo impegnato al torneo di Miami, è arrivato nella notte l’annuncio da parte del maiorchino del ritiro dal torneo a causa di una forma non ottimale. "Dopo aver lavorato duramente e dopo aver fatto un test il fine settimana scorso non mi sento pronto a giocare al mio massimo livello in un torneo così importante” ha fatto sapere l’ex numero uno al mondo che nel primo turno dell’ATP 1000 statunitense avrebbe dovuto affrontare Milos Raonic. “Non si tratta di una decisione facile, ma non posso mentire a me stesso e a migliaia di fans. Mi mancherete molto e sono sicuro che il torneo sarà comunque un grande successo”. Nella notte intanto sono iniziati i primi ...