Incontri ravvicinati Favilli e Luperini | pisani doc avversari di eccezione In campo anche la generazione d’oro» di Aquilani

(Di giovedì 7 marzo 2024) Sabato (alle 16.15) il Pisa giocherà una partita fondamentale contro la Ternana. Sarà una partita nella quale sia i nerazzurri, sia Alberto, avrannod’. A Terni infatti hanno trovato una seconda giovinezza due"Doc", Andreae Gregorio. Quest’ultimo in particolare ha iniziato la carriera in nerazzurro nel settore giovanile, prima di fare una lunga trafila nella Sampdoria e nel Pontedera, poi fare il "nomade" in giro per l’Italia. La scorsa stagione è approdato a Terni e quest’anno ha giocato 24 partite segnandodue reti e quattro assist per un totale di 1544 minuti di gioco. Diverso invece il caso di. L’attaccante, pronto a sfidare la squadra della sua città, è ancora a secco di reti ...