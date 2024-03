Incidente tra bus Atac e scuolabus | quattro feriti | di cui due in codice rosso

(Di giovedì 7 marzo 2024) Momenti di paura in zona Colle degli Abeti a Roma, dove unoe un bussi sono scontrati.le persone ferite, due soccorse in

Incidente stradale sulla via Appia a Castel Gandolfo , dove un giovane è rimasto gravemente ferito in uno scontro tra il suo scooter e un' auto . soccorso in ... (fanpage)

Incidente a Chieri: scontro tra due auto e una si ribalta in carreggiata, circolazione paralizzata: Un Incidente ha paralizzato la circolazione nel centro di Chieri nel pomeriggio di oggi, giovedì 7 marzo 2024. È avvenuto al cosiddetto incrocio del Muré, ossia tra corso Matteotti, corso Buozzi, ...torinotoday

Nigeria, attacco a una scuola: cento studenti rapiti, gli ostaggi hanno tra gli 8 e i 15 anni: Più di 100 studenti di una scuola in Nigeria sono stati rapiti nella città di Kuriga, nel nord-ovest del Paese: lo hanno riferito dei testimoni citati dalla Bbc. Gli alunni si ...ilmessaggero

Incidente oggi A58, furgone fuori controllo tampona auto e finisce contro guard rail: un morto: Paullo (Milano) – Tragico Incidente stradale oggi sulla A58 tra Paullo e Vizzolo Predabissi, in direzione Melegnano. Intorno alle 17.45, il conducente di un furgone, per cause ancora in corso di accer ...ilgiorno