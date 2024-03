Incidente oggi in via Melchiorre Gioia | auto contro moto | gravissimo motociclista di 48 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 7 marzo 2024) Milano – Grave, giovedì 7 marzo, in viaa Milano, all’angolo con via Don Luigi Sturzo. Tutto è successo quando erano da poco passate le 11.30. Unciclista di 48è rimasto gravemente ferito in uncon un’. Stando a quanto riferito da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) a seguito dell’impatto il centauro è stato sbalzato dalla sella, finendo sull’asfalto. Ilciclista è stato soccorso dal personale medico, giunto sul luogo dell’con un’ambulanza e unamedica. Il 48enne è stato trovato in arresto cardiocircolatorio e portato in codice rosso al Niguarda con manovre di rianimazione in corso. Sul posto anche la Polizia Locale, ...