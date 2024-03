Incidente a Cazzago San Martino | ciclista investito da un’auto | ricoverato in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 7 marzo 2024)San(Brescia), 7 marzo 2024 – Grave, oggi verso le 12, aSan, nel Bresciano. Dalle prime informazioni, sembra che unsia statodamobile, in località Sant’Alberto. L’uomo, un 60enne, è stato subito soccorso dall’ambulanza, intervenuta sul posto, e portato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. Sul posto anche le forze dell’ordine che ricostruiranno le cause e l’esatta dinamica di quanto accaduto.