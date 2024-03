Inchiesta Perugia | Serracchiani | ' Nordio faccia dietrofront su sequestro smartphone'

(Di giovedì 7 marzo 2024) Roma, 7 mar. (Adnkronos) - “Come dichiarato dal procuratore Cantone nel corso dell'audizione in antimafia, l'acquisizione del cellulare di Striano è stato un momento fondamentale per l'indagine. Sottolineiamo la schizofrenia della maggioranza e del governo che, da una parte, chiedono di fare luce su questo scandaloso dossieraggio e, dall'altra, presentano e sostengono una norma che complicherà questa e molte altre indagini in corso rallentando l'attività delle procure”. Così la responsabile giustizia del Pd, la deputata Deboraè intervenuta in commissione antimafia a proposito delle modifiche legislative sulle modalità didie pc criticate dal procuratore di, Raffaele Cantone.

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Non sono d'accordo sul fatto che l 'audizione al Copasir sia secretata. Questa cosa deve essere pubblica. Su queste cose ci deve ... (liberoquotidiano)

Cantone: Non spetta a me dire se è dossieraggio: Io dico che quella che è stata effettuata da Striano è una ricerca spasmodica di informazioni su una serie di soggetti", le parole del Procuratore di Perugia Raffaele Cantone in commissione ...ilgiornale

Inchiesta Perugia, Bisignani: "Striano invisibile ha coperture importanti": Nel suo libro “I potenti al tempo di Giorgia”, scritto insieme a Paolo Madron (Chiarelettere), pubblicato a maggio 2023, rivelava l’esistenza di una maxi Inchiesta su intercettazioni illegali.reggiotv

Dossieraggio, Cantone in Commissione Antimafia: "Scaricati da Striano 33.528 file da banca dati Dna": Lo ha detto il procuratore di Perugia Raffaele Cantone in audizione in Commissione Antimafia sul caso dell'Inchiesta di Perugia e i presunti dossieraggi su decine di vip “spiati”.rainews