Inchiesta Perugia | Rampelli Fdi | ' togliere toga e divisa a servitori infedeli Stato'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Primo: trovare i mandanti e sbatterli in galera. Secondo:lae laaidello. Terzo: chiedere ai 4 giornalisti di svelare il segreto professionale in base agli articoli 200 e 204 del codice di procedura penale e rintracciare i messaggi cancellati tra loro e Striano. Quarto: demansionare tutti i giudici che utilizzano il loro potere per perseguire finalità politiche destabilizzatrici delle istituzioni. Quinto: demansionare tutte le persone inche utilizzano il loro potere per perseguire finalità politiche destabilizzatrici delle istituzioni. Sesto: E dire che hanno avuto la faccia tosta di criticare i provvedimenti del Governo per razionalizzare le intercettazioni". È quanto scrive il ...