Inchiesta Perugia | Pittalis Fi | ‘sostegno a Melillo e grazie a Cantone | fare piena luce’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 7 marzo 2024) Roma, 7 mar. (Adnkronos) – ?Il gruppo di Forza Italia che ho l’onore di rappresentare in seno a questa commissione in qualità di capogruppo ribadisce e conferma il pieno sostegno al lavoro che ha svolto e che sta svolgendo il procuratore nazionale antimafia dottora lui è stato posto un freno alla vulnerabilità di un sistema che appariva, prima della sua gestione, senza alcun adeguato controllo. Ringrazio il dottorperché ha fornito ulteriori elementi utili per comprendere la gravità e la dimensione di una vicenda sulla quale confidiamo confidiamo venga fattaluce”. Lo ha affermato Pietro, capogruppo di Forza Italia in commissione Antimafia, intervenendo durante l?audizione del procuratore capo di, Raffaele. “Anche ...